Il Liceo Berto di Mogliano vince la seconda tappa della «Volksbank Reyer School Cup» e stacca il pass per la seconda fase Reyer Madness. Ieri mattina nella palestra di via Barbiero è andato in scena il «Cosmo Gruppo Mogliano», secondo appuntamento con la manifestazione cestistica che vede protagonisti gli studenti di 48 istituti superiori del Veneto.

A sfidarsi sono stati i padroni di casa del Berto, il Galilei di Conegliano, l'Alberti e il Volterra di San Donà di Piave. A spuntarla in una tappa dall'equilibrio enorme dove ogni partita si è decisa con scarti ridottissimi è stato il Berto di Mogliano che, battendo nell'ultima decisiva sfida l'Alberti, si è conquistato il diritto di proseguire la manifestazione come testa di serie mentre i sandonatesi passeranno da un primo turno playoff.

Niente da fare invece per Galilei e Volterra che salutano il torneo. Ad inaugurare la tappa è la vittoria del Berto sul Volterra, un 24-21 molto equilibrato (12-11 all'intervallo) come il 28-24 col quale l'Alberti liquida il Galilei (15-9 dopo i primi 10'). L'equilibrio di tappa è confermato anche dalla terza partita, il derby trevigiano fra i padroni di casa e il Galilei: vince il Berto 42-37 (primo tempo 27-20) sfruttando la vena realizzativa di Bizzotto che ne mette 16 a referto. Ancor più combattuta la quarta gara, ossia il derby sandonatese fra Volterra e Alberti che vede questi ultimi spuntarla 36-34 dopo una grande rimonta dei cugini che all'intervallo erano sotto di 13 lunghezze (26-13). Nella sfida per il punto della bandiera la spunta 35-33 il Volterra sul Galilei (21-21 alla metà) beneficiano degli 11 punti di Cerchier. Riflettori puntati quindi sullo scontro diretto che assegna la vittoria di tappa: il Berto, sostenuto dal pubblico di casa, parte fortissimo guidato da Pietro Bizzotto, i primi 10' vanno in archivio sul 23-15.

Nella ripresa è Sambugaro a mandare i titoli di coda con la tripla che piega definitivamente l'Alberti e il finale recita 37-26. Il «Volksbank Three Point contest» se l'è aggiudicato Riccardo Cerchier del Volterra che va direttamente alla finalissima del 15 aprile in occasione della Final Four al Taliercio dove troverà il vincitore della prima tappa Pietro Iannuzzi (Parini). Il miglior marcatore è risultato Pietro Bizzotto del Berto con 38 punti, sostenuto dal pubblico di casa che si è anche aggiudicato il premio come miglior tifoseria di tappa. Classifica tappa «Cosmo Gruppo»: Berto 6; Alberti 4; Volterra 2; Galilei 0.

Prossimo appuntamento venerdì 3 febbraio a Falcade, nel bellunese, per la tappa «Cosmo Gruppo» con Calvi e Leonardo Da Vinci di Belluno, Dal Piaz e Negrelli-Forcellini di Feltre. Roster vincitore del Berto: Paolo Baldassa, Mattia Bertagnin, Pietro Bizzotto, Leonardo Bresolin, Karim Briki, Giuseppe Carraro, Riccardo Cividin, Nicola Comelli, Giovanni De Marchi, Michele Degan, Giulia Dalaini, Davide Marchiori, Leonardo Miotto, Alessandro Misserotti, Nico Moretti, Francesco Sambugaro, Filippo Silvestri, Paolo Toniolo, David Torresani, Giacomo Tronchin, Riccardo Urbani. Coach Maria Elena Corò. Dirigente scolastico: Maria Francesca Dileo. Responsabili comunicazione: Emma Maccatrozzo e Sofia Ronchin. Responsabile tifo: Francesco Cecconi.