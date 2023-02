I piovesi dell'Einstein trionfano nella "tappa" di Abano: superato l'Alberti che accede comunque ai playoff

Il liceo Einstein di Piove di Sacco domina la settima tappa della «Volksbank Reyer School Cup» e accede direttamente alla seconda fase «Reyer Madness». La competizione cestistica targata Umana Reyer - con Il Gazzettino media partner - venerdì mattina ha toccato il padovano col raggruppamento della Conference Granata «Agostini Group Abano Terme» che ha visto imporsi i piovesi mentre al secondo posto, guadagnandosi il pass per il turno preliminari di playoff, si sono classificati i padroni di casa dell'istituto Alberti.

Niente da fare invece per i padovani del liceo Gymnasum Patavinum e per l'altro istituto aponense Belzoni.



SFIDE

A inaugurare la tappa è stata la vittoria dell'Einstein sull'Alberti per 32-26 dopo l'equilibrio della prima frazione chiusa 12-12; nell'altra sfida meno problemi per il Gymnasium che piega 30-18 il Belzoni (dopo 10' 16-9).

Seconda tornata di gare e l'Einstein concede il bis imponendosi 40-27 sul Belzoni grazie a un ottimo secondo tempo (16-15 all'intervallo) mentre l'Alberti si rifà davanti al proprio pubblico con la prima gioia di giornata battendo 38-27 il Gymnasium rimontando il passivo di 17-12 all'intervallo. Decisive per la classifica le ultime due gare: l'Alberti piega 34-21 i cugini del Belzoni (15-14) grazie a una ripresa di intensità difensiva e controllo dei rimbalzi, staccando così il pass per i playoff.

Ma la prima piazza di tappa se la aggiudica l'Einstein che fa tre su tre superando 34-20 il Gymnasium controllando l'11-4 di prima frazione.

Il «Volksbank Three Point contest» se l'è aggiudicato Adriano Carraro del Gymnasium Patavinum che va direttamente alla finalissima del 15 aprile in occasione della Final Four al Taliercio.



MARCATORE

Il miglior marcatore è risultato Matteo Battisti dell'Alberti con 37 punti. Il premio per la miglior tifoseria è stato vinto dai vincitori di tappa dell'Einstein di Piove di Sacco.

Classifica tappa «Agostini Group Abano Terme»:

Einstein 6; Alberti 4; Gymnasium Patavinum 2; Belzoni 0.



PROSSIMA TAPPA

Prossimo appuntamento venerdì 23 febbraio a Castelfranco Veneto con Giorgione, Galilei, Rosselli e Barsanti.

Roster vincitore dell'Einstein: Filippo Pettenello, Federico Bellesso, Michele Rizzioli, Damiano Zagolin, Pietro Trolese, Marco Marigo, Andrea Nogara, Francesco Schiavon, Mattia Favero, Pietro Vason, Federico Cavalletto, Tommaso Agnoletto, Niko Segato, Davide Lando, Alessandro De Poi, Federico Zatti, Pietro Cavalletto, Pietro Zago, Matteo Benvegnù, Riccardo Livieri, Manuel Perugi, Diego Battan, Alberto Cavalletto, Matteo Cecchinato, Riccardo Nardo. Coach Sara Cecchinato e Giuseppe Grano.

Dirigente scolastico Alessandra Buvoli. Responsabili comunicazione: Martina Davin e Matilde Rossi. Responsabili tifo: Luca Bazzolo e Riccardo Frison.