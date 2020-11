Il Covid blocca la Reyer, l'intera squadra in isolamento fiduciario

VENEZIA - Niente match di Eurocup domani sera per l'Umana Reyer Venezia, né derby di campionato domenica prossima con l'Allianz Trieste. L'intero gruppo squadra - comunica la società - è stata posta in isolamento fiduciario in seguito ai test risultati positivi al Covid effettuati domenica sera di ritorno dalla partita di campionato a Roma, e a quelli di verifica nella mattinata odierna. Altri test sono in attesa di essere processati e nel frattempo sono cessate le attività di squadra, come da protocollo. I soggetti positivi sono paucisintomatici e per dieci giorni dovranno rimanere in isolamento.

Ultimo aggiornamento: 20:35

