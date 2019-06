© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Dopo il meraviglioso scudetto conquistato sabato al Taliercio in gara-7 contro Sassari, l'Umana Reyer ha ricevuto oggi l'abbraccio dei suoi tifosi in centro storico a Venezia con un corteo acqueo e quindi in serata in piazza Ferretto (arrivo a Mestre 20.30) dove ad attendere gli orogranata c'erano centinaia di tifosi.