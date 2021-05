MESTRE - Con un finale mozzafiato l'Umana Reyer batte 93-91 il bancodi Sardegna Sassari e andrà a giocarsi la semifinale scudetto con Milano. Costretta per quasi tutta la partita a inseguire. La Reyer ha raggiunto gli avversari solo nel finale e, complice un fallo in attacco di Spissu e una tripla di Tonut, ha condotto in porto la partita.