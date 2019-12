Restaurare casa a Venezia: ecco il bando, escluse le case per turisti

di Michele Fullin

VENEZIA L'ultimoper ildegli(leggi case) a Venezia fatto con i soldi della Legge Speciale risale al 2006 e si era concluso nel 2010. E già quello, da 16 milioni, era finanziato raschiando il fondo del barile, con i residui dei bandi effettuati fino a dieci anni prima. Poi, non c'è stato più niente, con la scusa che Venezia riceveva già i soldi per il Mose. Adesso però è il momento di ricominciare, per consentire ai veneziani di conservare i loro immobili e anche per far girare l'economia del settore edile, che a Venezia ha goduto per anni di questo carburante supplementare.Il sindaco Luigi Brugnaro ha anticipato in Comitatone l'intenzione di destinare allo scopo una parte dei fondi che arriveranno dallo Stato e ora se la sente di poterlo annunciare. «Ho già chiesto al Governo - ha detto Brugnaro - che una parte dei soldi che ci saranno dati vada ai privati per i restauri conservativi delle loro case. Bisogna ricominciare e poi continuare con il rifinanziamento della Legge, almeno nella forma stabilita dal Comitatone».