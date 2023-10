JESOLO - Approvata la variante numero 11 al Piano degli interventi. Si tratta di uno dei progetti inizialmente inseriti nell'ex variante numero 4, revocata lo scorso maggio dall'Amministrazione comunale, con i successivi ricorsi al Tar di due ditte con la richiesta di annullamento della delibera. Giovedì scorso in Consiglio comunale è stato adottato uno degli interventi previsti nella precedente variante, ovvero l'accordo Pedron di via Padova, che prevede la demolizione di due casette per la realizzazione di un nuovo edificio di otto piani con piscina. In base ai precedenti accordi, la volumetria è stata ridotta di oltre 1000 metri cubi, mentre i privati investiranno 1 milione e 400 mila euro per riqualificare tutta la rete fognaria di via Padova, completare i marciapiedi fino a via Dei navigatori e realizzare il nuovo accesso al mare di via Rossini.



BENEFICI AL COMUNE

«È la dimostrazione ha detto il sindaco Christofer De Zotti di come tutti gli interventi precedentemente inseriti nella variante 4 troveranno un loro accordo, evitando ostacoli che bloccano il resto dei progetti». Sempre sul fronte dello sviluppo edilizio, sono stati approvati anche due permessi a costruire convenzionati, uno in via Vittorio Veneto e l'altro in via nelle Ninfee, per la demolizione e ricostruzione con ampliamento in altezza di due edifici, rispettivamente di 7 e 11 unità immobiliari ciascuno, mentre i privati rifaranno la rete dei sottoservizi e l'illuminazione pubblica. Su questo fronte è stato poi ricordato che nell'ultimo anno e mezzo, attraverso i permessi a costruire convenzionati approvati dal Consiglio comunale, l'Amministrazione comunale ha beneficiato di oltre 1 milione di euro di opere pubbliche.



CRITERIO ESTETICO

A proposito di nuovi progetti, va registrata anche la proposta del consigliere Daniele Bison: «E' comprensibile che a livello estetico il Comune non possa obbligare nessuno commenta , ma i progetti sono tutti uguali, per esempio nella scelta dei colori o delle ringhiere. E' opportuno che in fase di contrattazione l'Amministrazione comunali tenti di inserire delle modifiche per evitare di avere edifici uguali». Il consigliere Vincenzo Sansalone invece ha chiesto chiarimenti sulla riorganizzazione dell'Ufficio Edilizia privata, viste le criticità segnalate un anno e mezzo fa. «L'Ufficio è stato potenziato ha replicato l'assessore all'Edilizia privata Martina Borin Ci sono state nuove assunzioni alle quali è seguita anche un'azione di formazione, mentre sono state accelerate le procedure per i permessi convenzionati».