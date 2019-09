Cento reportage di Beppe Donazzan: al Lido l'omaggio dei campioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lido di Venezia - Un giornalista vive attraverso i suoi articoli. Ma anche attraverso i ricordi di chi da lui è stato intervistato, raccontato, anche criticato. Fosse stato per i suoi genitori,, scomparso lo scorso gennaio a 69 anni, avrebbe dovuto fare il medico. Ma lui, sin da bambino, voleva fare il giornalista. «Ma avrei pensato - raccontò un giorno - che sarei riuscito a raggiungere ogni latitudine del mondo e a seguire ogni tipo di sport. Un sogno andato oltre l'immaginabile. Irripetibile».Ora, a ricordare la sua vita professionale, le sue tappe, i grandi reportage per Il Gazzettino, dove ha lavorato per 25 anni come redattore e poi caporedattore, ma soprattutto come cronista e inviato sportivo, è un libro curato dal collegama di fatto scritto dallo stesso Beppe Donazzan. Si intitola "Settanta righe" (Edizioni El Squero), raccoglie cento suoi pezzi, dall'incontro a Imola tra Enzo Ferrari e Gilles Villeneuve al ritratto di Riccardo Patrese, ed è stato presentato ieri all'Excelsior, nell'ambito della Mostra del cinema di Venezia. Tra i contributi al libro, c'è anche quello del direttore del festival Alberto Barbera: «Un grande scrittore». ùPoi il sindaco di Venezia: «Siamo onorati di ricordarlo». E tanti campioni che Beppe aveva intervistato: Deborah Compagnoni, Manuela Di Centa, Daniele Scarpa e Marco Tardelli. La presentazione del libro è stata anche l'occasione per la consegna di speciali leoni a personaggi del modo dello sport e dello spettacolo. Tra questi l'olimpionico Daniele Scarpa, la madrina del festival Alessandra Mastronardi e il direttore Alberto Barbera e la Compagnia della Vela.