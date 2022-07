Renato Brunetta e l'addio a Forza Italia: «Ha tolto la fiducia al governo e quindi anche a me, sono addolorato»

VENEZIA - Renato Brunetta racconta l'addio a Forza Italia e la sua delusione per la fine dell'esperienza del governo Draghi. «Io sono entrato quasi 30 anni fa in Forza Italia una casa fatta di liberali, laici, socialisti, riformatori, socialdemocratici; ed era la casa di Berlusconi. Draghi con il suo governo rappresentava queste culture, questa casa» .«L'esecutivo è stato fatto cadere dal M5 S ma anche da Forza Italia e dalla Lega di Salvini. Io ero nel governo per conto di Forza Italia quindi Forza Italia ha tolto la fiducia al governo e quindi anche a me: non sono io che mi sono allontanato è Forza Italia che si è allontanata da se stessa». Così il ministro della P.a Renato Brunetta parlando a Sabato anch'io su Radio Uno Rai.

Brunetta e l'addio a FI: «Mi sono addolorato»

«Mi sono addolorato, ho provato molto, tanto dolore nell'abbandonare la casa a cui ho dato molto e che mi ha dato molto», ha precisato sottolineando che l'Italia con Draghi aveva una grandissima reputazione un'immagine straordinaria in tutto il mondo. «Nessuno ha cercato di trattenermi -ha detto poi Brunetta rispondendo a una domanda- anche perchè, evidentemente, la nuova Forza Italia è tutta autoreferenziale e molto ristretta e non parla più con nessuno» . «Nessuna invettiva, lo dico con dolore».

Il taglio dell'Iva

È necessario tutelare il potere d'acquisto degli italiano ed il carrello della spesa deve rimanere lo stesso.«La mia proposta proposta è quella di tagliare l'Iva sui prodotti alimentari e dei beni di prima necessità, utilizzando l'extragettito». Lo ha detto il ministro della P.a Renato Brunetta parlando del prossimo provvedimento del Governo a Sabato anch'io a Rai Uno. «Mi batterò perchè il carrello della spesa di questi prodotti sia lo stesso», ha detto il ministro.