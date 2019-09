Strutture irregolari, ordinanza di demolizione per la Remiera Casteo

di Roberta Brunetti

VENEZIA - Provvisoria da quarant’anni, costretta in una serie di tendoni dopo la tromba d’aria del 2012, la Remiera Casteo ora si è vista arrivare pure un ordine di demolizione dal Comune. Una beffa per questa associazione a cui da decenni le varie amministrazioni che si sono succedute a Ca’ Farsetti avevano assicurato che avrebbero trovato una soluzione per garantire una sede definitiva. E invece... La doccia fredda è dell’altro giorno, arrivata sotto forma di ordine di demolizione da parte dell’Edilizia privata, recapitato al presidente dell’associazione, Lino Penzo.