CAORLE (VENEZIA) - «Affermazioni false e tendenziose nei miei confronti. Non ho avuto alcuna relazione sentimentale con Casella». Lo afferma l'ex vicesindaco di Caorle, Sabrina Teso, che da tempo ha abbandonato la politica, ma di cui si è tornati ieri a parlare per suoi presunti legami con l'imprenditore ed ex carabiniere Claudio Casella, riportati in un rapporto della Mobile alla Procura. «E' tutto falso. Sia che io abbia avuto una relazione con Casella, che conoscevo ma così come conosco...