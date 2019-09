​Concorsi regionali, bufera sui finti master per avere aumenti di stipendio

di Alda Vanzan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - In consiglio regionale del Veneto ci sono dipendenti che partecipano a selezioni interne, vincendole, dichiarando di essere in possesso di titoli che in realtà non hanno. Ottengono incarichi di posizioni di staff che comportano aumenti di stipendio ragguardevoli, si può arrivare anche a 38.700 euro aggiuntivi nel triennio. E l'ente, che dovrebbe controllare, ora si trova non solo a dover fare retromarcia su un caso specifico, peraltro già segnalato dal Gazzettino lo scorso luglio, ma anche a rispondere a un atto ispettivo di un consigliere regionale. Perché ci sarebbero almeno altri due casi di titoli non corrispondenti al vero. Praticamente falsi.