Referendum sulla separazione Venezia-Mestre: ecco le regole del voto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Da (più o meno) Portegrandi-Caposile a Chioggia, comprendendo la laguna di Venezia. È questo il perimetro delineato dalla proposta referendaria sulla separazione del Comune di Venezia in due distinte realtà amministrative. Un'area prevalentemente d'acqua che distinguerebbe il territorio lagunare da quello della terraferma. Ieri l'albo pretorio del Comune ha pubblicato ha reso note alcune informazioni utili sul referendum consultivo pubblicando il quesito. Il Sì o il No serviranno a rispondere alla domanda: «È lei favorevole alla suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre, come da progetto di legge di iniziativa popolare n. 8?». Il 1° dicembre saranno quindi chiamati alle urne i cittadini nell'orario compreso tra le 7 del mattino e le 23. Nelle sedici ore sarà quindi possibile decidere i destini della città che per la quinta volta si chiederà se mantenere il Comune unico o se optare per la suddivisione. E proprio questa è stata proposta con una cartina che delinea i due perimetri.