Referendum per separare Venezia e Mestre: costa un milione di euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il prossimo referendum sulla costerà, in tutto, circa un milione di euro.È questa la cifra che è stata ipotizzata nelle ultime ore per cercare di inquadrare la consultazione anche dal punto di vista economico.Ieri mattina, poche ore dopo l'annuncio ufficiale, la macchina organizzativa dell'amministrazione comunale si è messa in moto per cercare di fissare alcune regole in vista della consultazione che, come ha precisato mercoledì pomeriggio il governatore del Veneto Luca Zaia, si terrà il 1. dicembre.Una data, quella indicata dalla Regione, che come era facile prevedere ha creato più di qualche perplessità soprattutto ai comitati a favore della divisione per i tempi tutto sommato piuttosto ristretti per questa importante scadenza.