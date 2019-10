​Referendum Venezia-Mestre, anche Beppe Grillo si scopre separatista

di Davide Tamiello

VENEZIA - Che sia in grado di spostare gli equilibri anche alle urne, si è già visto. La voce di, a volte, sa essere un richiamo irresistibile per il popolo. Non a caso, infatti, il suoha caricato a mille gli autonomisti. Il comico genovese, vate e fondatore del, ieri è uscito allo scoperto prendendo una posizione inequivocabile sulla questione: «Condivido e sostengo pienamente l'appello del comitato per l'a, per ilche si terrà domenica 1 dicembre 2019». Due righe, a corredo del lungo comunicato del comitato, rilanciato appunto sul blog di Grillo. Sullo sfondo, la famosa grande nave di Banksy, scomposta in più cornici a mo' di collage, come a dare l'idea dell'immensità del colosso del mare a confronto con la fragilità di piazza San Marco. E l'appello citato appunto parla dei macro temi che affliggono Venezia: grandi navi, turismo, spopolamento. «Il Comitato per l'autonomia di Venezia intende dunque