Separazione Venezia e Mestre: oggi il referendum. Incognita quorum

Mestre e Venezia devono separarsi? Oggi sapremo come la pensano i cittadini: è il giorno del referendum. I cittadini sono chiamati alle urne per dire se vogliono o meno la scissine del Comune, con la ricostituzione del Comune di Mestre, quasi un secolo dopo quel 1926 quando fu soppresso da una legge fascista. Si vota dalle ore 7 alle 23, lo spoglio sarà subito a seguire. Il vero punto cardine è il raggiungimento o meno del quorum.Per votare è come sempre necessario presentarsi con un documento d'identità e con la tessera elettorale sulla quale è indicata la sezione di appartenenza. Chi avesse smarrito la tessera o esaurito gli spazi per l'apposizione del timbro, deve procurarsi un duplicato e lo può fare anche oggi stesso nelle sedi comunali deputate.