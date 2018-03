Referendum per separare Venezia e Mestre, Zaia: «Firmerò il decreto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA/MESTRE - Sarà la quinta consultazione referendaria per chiedere ai cittadini se vogliono separare i comuni di Venezia e Mestre, i primi quattro referendum sono andati falliti. Ora ci sarà il quinto, molto probabilmente a fine settembre o ai primi di ottobre. Ad annunciarlo questa mattina è stato il presidente del Veneto Luca Zaia: «la Giunta odierna è stata snella, ma confermo che nella prossima seduta fisseremo la data per la celebrazione del referendum per la separazione di Venezia e Mestre, indipendentemente dal Tar.: devo solo mettere la, riguardo alla quale ho chiesto un'analisi per valutare i pro e i contro, sempre sulla base della legge regionale numero 25. In ogni caso, anche se confermo l'ottimo rapporto col sindaco di Venezia Brugnaro,, visto che io devo dar corso all'adempimento rispetto all'impegno preso dal Consiglio regionale». Quanto alla data, Zaia ha aggiunto: «c'è il tema dell' incastro con le Amministrative, per cui immagino che sia difficile la celebrazione del referendum entro l'estate: lo vedo più probabile entro l'autunno».​