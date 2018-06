Referendum Venezia-Mestre, il governo Lega-Cinquestelle ricorre contro Zaia

di Alvise Sperandio

VENEZIA Colpo di scena sul destino del referendum per la separazione di Mestre da Venezia? Ieri è stata una giornata convulsa. Al mattino si è scoperto che la settimana scorsa la Presidenza del Consiglio ha presentato un controricorso al Tar del Veneto a supporto delle argomentazioni avanzate dal Comune contro la Regione che ha indetto il voto per il prossimo 30 settembre. Circostanza che ha fatto sussultare gli autonomisti, i quali non meno di meno di un mese fa avevano brindato all'annuncio da parte del ministro dell'Interno Matteo Salvini che il governo avrebbe ritirato il ricorso per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione dinnanzi alla Corte costituzionale, rendendo più concreta l'eventualità del voto. Sennonché, sempre ieri ma nel pomeriggio, alla conferma che il ritiro non è mai stato effettuato si è aggiunta la notizia che l'udienza alla Consulta è stata fissata per il prossimo 17 luglio, ovvero sia il giorno precedente alla probabile decisione del Tar sul merito della questione che taglierebbe la testa al toro se la chiamata alle urne ci sarà o meno.



SEPARATISTI ARRABBIATI «Esprimiamo sconcerto nell'apprendere che il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini ricorra contro il suo governatore Luca Zaia», ha commentato Stefano Chiaromanni, presidente del Movimento per l'autonomia di Mestre e della Terraferma intitolato alla memoria di Piero Bergamo.



