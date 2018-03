Separazione Mestre da Venezia: referendum il 30 settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Il governatore Luca Zaia ha deciso la data per il referendum per la separazione di Veneiza e Mestre : sarà il 30 settembre prossimo. È la quinta consultazione referendaria per chiedere ai cittadini se vogliono separare i comuni di Venezia e Mestre, i primi quattro referendum sono andati falliti. Ora ci sarà il quinto, ad annunciarlo questa mattina è stato il presidente del Veneto Luca Zaia.​