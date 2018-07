Festa bagnata ma sempre magica per i 60mila del Redentore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Il temporale ha bagnato le circa. Chi era sulle rive e chi in barca sul Bacino, aspettando i fuochi. In pochi si erano portati gli ombrelli perché la pioggia è una rarità in questo evento, e non si vedeva da circa vent'anni. E così anche il parroco della Basilica del Redentore ha aperto la chiesa per lasciar riparare i veneziani chiedendo però rispetto per il luogo.La città, nonostante il maltempo, è stata comunque presa d'assalto, e non poteva essere altrimenti visto che si tratta della festa più bella di Venezia. Gli arrivi sono stati circa 60mila secondo le stime della polizia municipale e verso le 22 sono stati istituiti i sensi unici alle Zattere per alleggerire la pressione della folla. Si sono visti i varchi in Piazza San Marco, con accessi diversi per entrare e uscire dalla zona del molo che si affaccia sul Bacino.Le condizioni meteo hanno fatto trattenere il fiato fino all'ultimo per lo spettacolo, ma i fuochi d'artificio sono stati sparati in tutta la loro bellezza, colorando lo specchio d'acqua del Bacino.