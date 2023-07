Redentore, finiti i fuochi urta una bricola con la barca e viene sbalzato in acqua: morto un ragazzo

VENEZIA - Il Redentore finisce in tragegia. La notte scorsa, alla fine dei fuochi del Redentore a Venezia un barchino con a bordo due ragazze e un ragazzo alla guida ha urtato una briccola, il giovane è stato sbalzato in acqua e non è più risalito: recuperato morto dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Illese le due ragazze. L’incidente è accaduto nel canale tra San Giorgio e San Servolo.

Subito si sono giunti sul posto i mezzi di soccorso tra cui la motobarca di Marittima, due autopompe lagunari una moto d’acqua dei vigili del fuoco e i sommozzatori che erano di servizio alla manifestazione, iniziando le ricerche di superficie e sotto acqua. Dopo una breve ricerca subacquea, i sommozzatori hanno trovato sul fondo il corpo privo di vita del giovane, come accertato dal personale del Suem. Sul posto l’imbarcazione della polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro.