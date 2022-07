VENEZIA - Tra quindici giorni torna il Redentore e, come è accaduto lo scorso anno, le rive saranno accessibili solamente su prenotazione e con un tetto massimo di 45mila persone. L'imperativo è non correre rischi con assembramenti, visto che i casi di covid stanno aumentando in modo preoccupante, per cui si è rispolverato lo schema di gestione dello scorso anno. Anche per le barche sarà necessario prenotarsi, indicando per ognuna anche il numero di persone imbarcate.

SICUREZZA

Le linee guida sono state affrontate ieri mattina, 30 giugno, nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Vittorio Zappalorto. Alla riunione hanno preso parte oltre ai rappresentanti del Comune, Vela, l'Ulss 3 Serenissima, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, il Suem.

Sempre per evitare la presenza contemporanea di troppe persone, il ponte votivo che unisce la riva delle Zattere con la Giudecca per favorire l'accesso dei pellegrini alla Chiesa del Redentore, verrà aperto il giorno precedente, venerdì 15 alle 20, alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro, del patriarca Francesco Moraglia e del prefetto.

PRENOTAZIONI

E veniamo alla questione degli spazi e delle relative prenotazioni per poter assistere allo spettacolo pirotecnico che inizierà alle 23.30 in punto.

Al fine di garantire una distribuzione omogenea del pubblico nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, da lunedì saranno aperte le prenotazioni per gli spazi barca e per quelli a terra dalle rive più vicine al Bacino (Zattere, Molo, Riva degli Schiavoni, Giudecca). Fino a mercoledì sarà consentita la prenotazione dei posti lungo le rive unicamente per i cittadini residenti nel territorio comunale. Da giovedì, invece, la prenotazione potrà essere effettuata anche dai non residenti.

Sulle rive della Giudecca fino a mercoledì potranno registrarsi invece solo i residenti nell'isola e a Sacca Fisola.

Per quanto riguarda le barche è previsto l'obbligo di prenotazione e saranno previste delle aree di ormeggio suddivise per tipologia di natante secondo il modello consolidato delle ultime edizioni. In questo caso, nulla di nuovo eccetto la prenotazione.

INFORMAZIONI

Tutte le informazioni saranno disponibili da lunedì sui siti del Comune e di Veneziaunica.

La pagina web dedicata alle prenotazioni, conterrà tutte le informazioni ed una sezione domande e risposte dedicata, nonché le ordinanze di Comune, Capitaneria di Porto e Provveditorato alle Opere Pubbliche del Triveneto.

Dopo la sospensione dovuta alla pandemia, ritornano anche i fuochi diffusi sul territorio, per dare la possibilità anche a chi non si può muovere o non vuole recarsi a Venezia di assistere ai fuochi da Asseggiano, Malcontenta, Favaro e Pellestrina.