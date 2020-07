Redentore, annullati i fuochi d'artificio per la notte famosissima, l'annuncio di Brugnaro

Redentore, fuochi annullati: l'annuncio su Twitter

Chiedo scusa a tutti ma, a causa degli ultimi dati, sono costretto a dirvi che annulliamo lo spettacolo pirotecnico del #Redentore2020.#Venezia resta una città sicura e responsabile e non possiamo mettere a rischio la salute dei cittadini.

È un tema di coscienza prima di tutto. pic.twitter.com/AiZ5DO6VmI — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) July 9, 2020

Redentore 2019, i fuochi a Venezia

VENEZIA - Annullati i fuochi del Redentore 2020. L'annuncio in conferenza stampa convocata all'improvviso a Ca' Farsetti dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro : quest'anno niente spettacolo pirotecnico in Bacino.La festa sarà dunque in tono minore: continua intanto l'allestimento del ponte votivo galleggiante, a moduli, che sarà concluso soltanto sabato mattina. Il ponte collegherà la riva delle Zattere con quella della Giudecca e permetterà dunque ai pellegrini di raggiungere la chiesa intitolata al Redentore. Ma i tanto attesi fuochi d'artificio che richiamavano in città migliaia di barche che si radunavano intorno alle barche quest'anno non ci saranno