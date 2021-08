VENEZIA Il Comune di Venezia convoca i percettori del reddito di cittadinanza con l’obiettivo di avviare a un servizio per la collettività chi è in grado di farlo, per le otto ore settimanali minime previste dalla legge. Nel contempo, andando a verificare bene la sussistenza dei requisiti, di fatto anche stana i furbetti, se mai ce ne fossero, che puntassero a intascare i soldi in cambio di niente. Ca’ Farsetti è tra i primi comuni in Italia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati