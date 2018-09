Escursionista veneziano di 54 anni si perde sul Novegno: salvato in serata

di Vittorino Bernardi

SCHIO/ROANA - Doppio intervento del Soccorso alpino nel pomeriggio di ieri con le squadre di Schio e Asiago impegnate a portare in salvo due escursionisti: une unaIl primo intervento alle 14.30 a Schio. Il locale Soccorso alpino è intervenuto sulper recuperare un, che partito da Passo Campedello e passato per il monte Priaforà per raggiungere il monte Giove si eralungo il sentiero n. 437. Forse a causa della stanchezza l’escursionista ha perso l'orientamento e così ha chiamato in aiuto il 112: messo in contatto con una squadra del locale Soccorso alpino hadove si trovava. I soccorritori si sono avvicinati il più possibile in fuoristrada e poi hanno proseguito a piedi:per una trentina di minuti il 54enne di Mira ha risposto ed è stato trovato in un prato, dove si era fermato ad attenderli come richiesto, seduto su un sasso. Sano e salvo l’uomo è stato accompagnato alla propria auto per il rientro a casa.Il secondo intervento da parte del Soccorso alpino di Asiago è scattato poco prima delle 16. Nel corso di una camminata di una comitiva composta da una quarantina di persone, partita dalla Val Miela e proseguita al monte Fior per una visita alle malghe, una escursionista di Roana,, ha messo un piede su un, è scivolata e si è procurata una distorsione a una caviglia. Raggiunta dai soccorritori è stata stabilizzata, caricata su una barella, trasportata per 300 metri fino alla jeep e consegnata ai sanitari del Suem per il trasporto all’ospedale di Asiago per le cure del caso.