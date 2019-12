Ha vinto l'astensione al referendum per la separazione di Mestre da Venezia. Sono andati alle urne infatti solo 44.887 votanti su 206.553 aventi diritto, un misero 21,73%, come del resto era avvenuto già nel 2014, l'ultima volta che si era votato. Con la chiusura dei seggi ieri sera alle 23, il Servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noti i dati dello scrutinio del Referendum regionale consultivo sul progetto di legge di iniziativa popolare «suddivisione del Comune di Venezia, nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre». Hanno votato sì 29.477 maggiorenni, il 66,11%; hanno votato no 15.109 pari al 33,89%; schede bianche 135, schede nulle 166; schede contestate 1.



Le reazioni

«Sono dispiaciuto che il referendum non abbia raggiunto il quorum, una decisione presa dall'astensionismo non è mai una bella decisione». ha detto il deputato M5S Alvise Maniero, commentando il risultato del referendum sulla separazione di Venezia e Mestre. «Ero favorevole alla separazione, ma soprattutto speravo in un risultato superiore in termini di affluenza, fosse anche stato per il 'no'-. Quando abbiamo la possibilità di farlo, noi cittadini dobbiamo sempre esprimerci e difendere le nostre idee con passione: la nostra voce è una forza per tutti, il nostro silenzio è indice di debolezza e deve sollevare una riflessione. Ad ogni modo questo risultato non ferma il nostro dovere, che resta quello di difendere Venezia, la sua unicità, e darle più tutela e più rappresentanza anche per le fragilità che, tristemente, abbiamo dovuto ricordare in questi giorni».

