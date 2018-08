Morto Cesare De Michelis, le reazioni e il cordoglio

Le reazioni all'annuncio della morte del presidente della Marsilio Cesare De Michelis.



IL PRESIDENTE DEGLI EDITORI

«L'editoria italiana ha perso oggi un suo maestro». Lo dice il presidente dell'Associazione Italiana Editori (Aie), Ricardo Franco Levi, nel giorno della morte di Cesare De Michelis, presidente della casa editrice Marsilio. «Studioso e intellettuale raffinato, di intelligenza e sensibilità rare - sottolinea Levi - lascia alla cultura italiana, attraverso la sua casa editrice, una lezione di qualità, indipendenza e grande passione».



LUCA ZAIA «L'editoria italiana ha perso oggi un suo maestro». Lo dice il presidente dell'Associazione Italiana Editori (Aie),, nel giorno della morte di Cesare De Michelis, presidente della casa editrice Marsilio. «Studioso e intellettuale raffinato, di intelligenza e sensibilità rare - sottolinea Levi - lascia alla cultura italiana, attraverso la sua casa editrice, una lezione di qualità, indipendenza e grande passione».

Con Cesare De Michelis scompare un grande veneto. Il suo nome è sinonimo di industria culturale, quella vera, e di capacità di visione. Per me, come per tutti, Cesare De Michelis significa Marsilio, la casa editrice di Venezia e del Veneto, cresciuta con lui a impresa editoriale di prestigio nazionale e internazionale». Così il presidente del Veneto Luca Zaia, rende omaggio al presidente della Marsilio morto oggi. «Il Veneto perde un grande uomo di cultura - prosegue Zaia - dagli interessi poliedrici, capace di guardare in faccia il futuro e di anticipare i tempi. Veneziano, innamorato di Venezia, Cesare De Michelis ha sempre spinto lo sguardo più in là della difesa della storia, del prestigio della Serenissima, guardando con fiducia al progresso e dimostrando che la città può e deve ripensarsi continuamente, con le sue diverse anime, come centro di cultura e di ricerca, città universitaria e polo dell'arte contemporanea, come con l'avveniristico progetto 'M9', Il Museo del Novecento di cui aveva il coordinamento scientifico. Ma il suo nome resterà per sempre legato ai libri, alla letteratura e all'editoria: 'talent scout' dei giallisti nordici, De Michelis abbracciava uno sconfinato orizzonte di conoscenze e amori letterari che attraversava i secoli, da Aldo Manuzio, che fu il padre nobile della tipografia veneta e italiana e che lui fece ricordare con la grande mostra nelle Galleria dell'Accademia, a Carlo Goldoni, di cui curò l'edizione nazionale delle opere, al vicentino Goffredo Parise di cui ha fatto rivivere la 'vervè giornalistica presiedendo la giuria del premio a lui intitolato, fino alle giovani promesse della letteratura contemporanea, che De Michelis ha lanciato e incoraggiato firmando acute e sempre suggestive recensioni». «Ci mancherà e lo ricorderemo con rimpianto - annuncia Zaia - il prossimo 22 settembre a Treviso alla consegna del premio Parise: lo ringrazieremo, ancora una volta, rendendo omaggio all'editore che ne guidava la giuria e che con il suo fiuto da 'impresario della culturà e la sua sensibilità giornalistica ha contribuito anche quest'anno a guardare al meglio del giornalismo italiano e a selezionare bravi reporter, degni eredi della penna del maestro vicentino e capaci di attirare la curiosità intellettuale e la sensibilità di un uomo di cultura - conclude - che scavalcava la tradizione in cerca di nuove competenze e saperi».



LUIGI BRUGNARO

«A nome della Città di Venezia, di tutta la Città Metropolitana e mio personale, voglio esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari per la triste perdita di Cesare De Michelis, nostro illustre concittadino e mio amico». Lo afferma in una nota il sindaco lagunare, Luigi Brugnaro. «Cesare - prosegue Brugnaro - è stato un punto di riferimento per la cultura italiana. Con le sue intuizioni ha aiutato tanti giovani a sviluppare il proprio talento, contribuendo a rendere l'Italia un Paese migliore. Venezia oggi è triste perché ha detto addio ad uno dei suoi rappresentanti più illustri».



FABRIZIO CICCHITTO

«Esprimo tutto il mio dolore per la morte di Cesare De Michelis che è stato una personalità di grande rilievo sul piano culturale e che ha diretto una casa editrice - la Marsilio - fondamentale nel confronto politico e culturale del nostro Paese». Lo scrive Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Libertà. «Con Cesare De Michelis - prosegue Cicchitto - viene meno anche una personalità significativa di quel mondo socialista riformista che proprio nel 92/94 ha certamente perso di peso politico, ma che ha però mantenuto grande forza culturale».



GIANFRANCO BETTIN

Cesare De Michelis è stato un uomo di cultura e di impegno civile, un grande, innovativo editore, fondatore della Marsilio, di cui ha guidato l'evoluzione e ha preparato le nuove direzioni e i recenti sviluppi». Lo afferma lo scrittore e politico veneziano Gianfranco Bettin, ricordando l'editore morto oggi. «Un veneziano europeo di idee e di opere - prosegue Bettin - un socialista laico e senza pregiudizi, con cui discutere e confrontarsi era sempre stimolante e utile, un impegnativo piacere politico e intellettuale».



MAURIZIO SACCONI

«Mi unisco al grande dolore della moglie Manuela, dei figli e dei familiari tutti piangendo l'amico e il maestro di una vita. Con Cesare De Michelis la cultura italiana ed europea perdono un grande protagonista. Giustamente un anno fa è stato nominato cavaliere del lavoro per la sua lunga opera di imprenditore-editore dalle grandi intuizioni e dai risultati lusinghieri che con la moglie Manuela e il figlio Luca ha saputo produrre. Venezia e il Veneto hanno il dovere di onorarlo come merita affinché la sua memoria sia parte di una storia collettiva che non si è mai ridotta al pur invidiabile successo industriale». Lo dichiara Maurizio Sacconi, presidente della Associazione Amici di Marco Biagi.



STEFANIA CRAXI

«Cordoglio e vicinanza alla famiglia tutta per la scomparsa di Cesare De Michelis, editore di successo e fondatore della Marsilio. Cesare é stato anche e soprattutto un appassionato studioso ed un uomo di grande cultura, un militante socialista animato da una instancabile volontà di conoscenza, mai assoggettato ai conformismi delle varie epoche e sempre vicino, anche attraverso la sua attività editoriale, alle tante battaglie di verità del post tangentopoli. Con Cesare, viene a mancare un amico ed un compagno, un intellettuale vivace e moderno di cui sentiremo la mancanza». Così, in una nota, Stefania Craxi, Senatore di Forza Italia e Vicepresidente della Commissione Affari esteri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA