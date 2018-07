Foto bimbi morti, «Io razzista? Ospito da tempo mamma e figlia africane»

di Marco Corazza

PORTOGRUARO -respinge l'attacco dell'assessore di Portogruaro Luigi Geronazzo che aveva chiesto le dimissioni della coordinatrice di Fi se non avesse cancellato le frasi riguardanti alcune foto dei bimbi morti nei naufragi al largo della Libia. «Non ho stima di Geronazzo - spiega la Pinelli - è risaputo. Dopo le sue dichiarazioni è stato richiamato dal direttivo. Del resto era risaputo che la prof non condividesse molte altre scelte di Geronazzo, che a sua volta non si è mai trattenuto nell'esternare le proprie idee, come l'altro giorno quando ha puntato il dito contro l'esponente forzista per aver espresso i propri dubbi sulle foto del naufragio al largo delle coste libiche dove sono morte decine di persone, tra cui diversi bambini. Ho avuto dei dubbi su quelle foto. E' lecito e, non avendo mai avuto niente da nascondere, li ho esternati. Ciò che mi premeva, era richiamare l'attenzione sulla fonte del problema. E' chiaro per tutti che le morti, ancor più dei bambini, ci colpiscono profondamente. Ed è proprio su questo che volevo far riflettere, poi si sa non tutti ci riescono».C'è chi la accusa di razzismo? «Non ho mai voluto parlare delle mie scelte nell'aiutare chi è in difficoltà, perchè sono convinta che si aiuta solo per amore e non per farsi belli - spiega ancora Caterina Pinelli - A chi mi taccia di razzismo dico che nel mio piccolo dallo scorso anno ospito in casa una donna africana e sua figlia. Vivono con me e mio marito. Non solo, perchè mio padre ci ha sempre insegnato la solidarietà, tanto che da anni aiutiamo con dei versamenti delle famiglie in Brasile»