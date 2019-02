Raul Gardini, imprenditore e dirigente d'azienda che amava Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sefosse vissuto ai tempi della Serenissima sarebbe senz'altro stato un facoltoso mercante “foresto”, capace di riversare parte delle sue ricchezze – come avveniva al tempo – a beneficio della città. Sarebbe stato confratello in qualche Scuola Grande, e a un certo punto la sua casata sarebbe stata inserita nel novero della nobiltà – e dunque del governo dello Stato – grazie al generoso contributo dei centomila ducati necessari, versati nelle esangui casse della Repubblica per finanziare questa o quella guerra contro il turco.Perché Gardini amava profondamente Venezia. Vi comprò casa (non una qualunque: Ca' Dario – uno schiaffo alla superstizione – dove tornava ogni fine settimana) e vi dimorò il suo “Moro di Venezia” (varato in Punta della Dogana l'11 marzo 1990 sotto la regia di Franco Zeffirelli con le musiche di Ennio Morricone), prima barca a vela italiana nella storia a vincere la Louis Vuitton Cup, per poi lottare nella finale di Coppa America sotto la guida di Paul Cayard. Restaurò anche i Magazzini del Sale alla Salute per farne la base della sfida. Acquisì la storica vetreria Venini (per la quale mise Gae Aulenti a disegnare vasi), oltre a tutta la collezione di vetri Salviati.A Raul Gardini piacevano le sfide e difficilmente si tirava indietro davanti a un confronto; ci metteva anzi la faccia, l'anima e il cuore: “Personalmente sono dell'idea che la vita debba essere vissuta fino in fondo e non per finta – raccontò una volta in una intervista ad Adnkronos – anche se talvolta c'è da farsi venire il mal di stomaco”. Le imprese in cui si gettò a capofitto furono enormi (come quando commissionò un progetto immenso per riqualificare Porto Marghera come centro universitario e di ricerca). Anche questo sarebbe piaciuto ai veneziani antichi.In fondo tutta la sua vita fu improntata sulla sfida: pur venendo da una ricca famiglia romagnola (era nato a Ravenna il 7 giugno 1933, e il padre Ivan possedeva centinaia di ettari lungo il litorale e in Veneto) nel 1979 non esitò a prendere in mano le redini dell'azienda del suocero, Serafino Ferruzzi – del quale aveva sposato la maggiore delle figlie, Idina – trasformandola da gruppo prevalentemente agricolo a colosso industriale grazie a una politica di acquisizioni, nel corso degli anni Ottanta: Eridania e Béghin Say per lo zucchero, e poi amido e soia, prima di avviare la scalata della maggioranza della Montedison, sottratta al controllo di Mediobanca e acquisita con Standa, la Fondiaria, il quotidiano Il Messaggero.Con la fusione delle attività chimiche di Montedison ed Eni in Enimont (fallita a causa di indagini pilotate e la lunga mano del mondo politico di allora) Raul Gardini raggiunse l'apice della sua esposizione mediatica, alla quale ancora una volta non si sottrasse. Il 23 giugno 1992, nello stesso periodo in cui il suo venezianissimo “Moro” trionfava sulle acque di San Diego, sulla vicenda Enimont Gardini scrisse una lunga lettera al “Sole 24 Ore”: “Continuo a pensare che l'idea di dare vita a un grande gruppo chimico italiano fosse un disegno strategico giusto. Il cui fallimento deve essere imputato alla volontà di non mollare la presa sul settore da parte delle forze politiche di allora, oltre che alla mia personale intransigenza, di cui però non mi rammarico”.Nel febbraio di quello stesso anno era esplosa l'inchiesta “Mani Pulite”, che arrivò a toccare il gruppo Ferruzzi-Montedison (che Gardini aveva lasciato al resto della famiglia l'anno precedente, facendosi liquidare), entrato in una crisi finanziaria. Nella lettera al “Sole”, Gardini spiegò di aver lasciato “la situazione finanziaria tutt'altro che compromessa”.Ma era oramai in corso un terremoto che avrebbe scosso fin dalle fondamenta il mondo imprenditoriale e industriale italiano. L'inchiesta fece successivamente emergere quali gestori del sistema di tangenti i nomi di Carlo Sama, Giuseppe Garofano, Luigi Bisignani e Sergio Cusani; ma Raul Gardini, scosso dalla notizia del suicidio in carcere di Gabriele Cagliari (suo rivale nella vicenda Enimont), e anche dalla consapevolezza che gli inquirenti puntassero oramai su di lui, decise di togliersi la vita nella sua casa di Milano, il 23 luglio 1993. Sebbene permangano tutt'oggi alcuni dubbi sulle modalità (alcune fonti parlano dell'esplosione di due colpi di pistola) le indagini giunsero alla conclusione che la morte era da attribuirsi a un suicidio.