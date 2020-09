​Rapine a raffica e sempre nello stesso isolato a Rimini: preso il bandito, è un veneziano

VENEZIA - Il rapinatore seriale che ha messo in subbuglio Rimini dal 20 agosto è stato catturato dalla polizia. Si tratta di un 35enne originario della provincia di Venezia. L'uomo è stato arrestato ieri sera, 1 settembre, dagli agenti di Rimini, agiva sempre nello stesso isolato della città.



L'uomo, da tempo residente a Rimini, è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani, un'arma a salve. Almeno cinque i colpi, in supermercati, tabaccheria e parrucchieri, quelli messi a segno, secondo le indagini della squadra mobile della Questura di Rimini. Sempre lo stesso il modus operandi: armato della pistola a salve, l'uomo entrava nell'esercizio commerciale, con mascherina chirurgica, occhiali da sole e berrettino in testa e sotto la minaccia dell'arma si faceva consegnare il denaro fuggendo poi a piedi. © RIPRODUZIONE RISERVATA