Parcheggiano in minivan a Marghera, rapinati da un uomo con il coltello

MARGHERA - Sorpresi da un rapinatore solitario, minacciati con un coltello e derubati di tutto quello che avevano con sé: decisamente una brutta avventura per marito e moglie tedeschi appena arrivati con il loro minivan in città.

Avevano cercato un posto tranquillo dove passare la notte, per poi al mattino andare a visitare Venezia. Pensavano di averlo trovato in via dei Petroli a Marghera. Un luogo appartato, forse un po' troppo.

Perché quella sosta al di fuori delle aree attrezzate è costato loro cara, e considerando tutte le circostanze, possono persino dirsi fortunati.

Poteva finire peggio: in fin dei con ti abiti ed effetti personali si possono ricomprare e se si sono persi dei soldi non importa.

L'importante è non essere stati aggrediti e feriti. Ed è tutt'altro che una magra consolazione.



LA CRONACA

A raccontare quanto successo è la stessa coppia che sotto choc e disorientata riesce verso le 23.30 di lunedì a raggiungere la sede della questura di via Nicolodi. I due si erano fermati da poco con l'intento di mangiare qualcosa e poi di coricarsi. All'improvviso qualcuno ha spalancato il portellone laterale e loro si sono trovati di fronte a uno sconosciuto che brandendo una lama piuttosto lunga gli ha fatto capire che voleva tutto: soldi, bagagli, cellulari, gioielli. Tanto l'uomo che la donna non hanno esitato a ubbidire anche perché temevano una reazione violenta visto, tanto più che il coltello il delinquente non lo ha mai abbassato. Lo hanno descritto come un tizio sui 30-35 anni, dalla pelle olivastra, capelli neri corti, occhiali, tshirt scura e jeans. Se n'è andato solo quando ha arraffato quello che voleva, un bottino ingente che comprende anche tremila euro in contanti, soldi che i turisti avevano riservato per le spese della vacanza in Italia.



LE INDAGINI

Altri dettagli non ne hanno saputo indicare. Lo hanno visto allontanarsi a piedi, ma è molto probabile che poco lontano ci sia stato un complice che lo aspettava in auto pronto a partire in tutta fretta non appena caricato il bottino. Le indagini sono in corso.

La denuncia è stata formalizzata. Il sopralluogo eseguito dalla polizia nell'immediato non ha portato a nulla. Si sta valutando se nella zona o nella vicinanze ci siano degli impianti di videosorveglianza dai quali ricavare qualche indizio.

L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un colpo casuale da parte di qualche balordo di passaggio che ha visto negli stranieri un bersaglio facile.