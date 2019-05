Rapina violenta a un novantenne, in carcere un senegalese e un'italiana

MESTRE - La Polizia ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti di M.M., cittadino senegalese pluripregiudicato di 30 anni e T.L. italiana di 21 anni, già sottoposta al foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Venezia. I due, entrambi tossicodipendenti e pluripregiudicati, sono gravemente indiziati di aver commesso in concorso due rapine aggravate a Marghera nei mesi di ottobre e novembre 2018 ai danni rispettivamente di un novantenne italiano e di un cittadino magrebino ed un furto con strappo a Mestre l’estate scorsa ai danni di un cittadino italiano. Decisivi nella scelta di mettere i due dietro le sbarre sono stati la gravità e la pluralità dei reati commessi nonché la particolare vulnerabilità delle vittime prescelte. Gli indagati non si sono infatti fermati neppure di fronte ad un vecchio di oltre novant’anni che è stato picchiato e derubato a pochi metri dalla sua abitazione.

