«Hai monetine?»: il mendicante lo distrae, il complice lo prende alle spalle

VENEZIA - I ruoli erano ben chiari: uno dei due aveva il compito dil'altro dovevapermettendo al complice di sottrargli il portafogli. In un, senza testimoni, un colpo del genere sembrava un'impresa decisamente semplice. A complicare i piani un obiettivo poco remissivo, riuscito adalla presa dell'energumeno e a dare l'allarme.Mercoledì sera, in campo San Barnaba, un ragazzo veneziano è stato avvicinato da un uomo che,. «Ho sete, mi dai qualche monetina per comprarmi qualcosa da bere?» Il giovane non ci ha pensato troppo: ha aperto il portafoglio e ha iniziato a cercare qualche pezzo da un euro. A quel punto, alle sue spalle, si è materializzato il complice. Un cittadino nordafricano, stando alla sua descrizione, alto più di un metro e novanta, che ha cercato di bloccarlo con una sciarpa, stringendogliela al collo. Nel frattempo il mendicante ha provato ad allungare le mani per impossessarsi del portafoglio e dei soldi del giovane. Il ragazzo, però, appunto, scalciando è riuscito a liberarsi della presa. A questo punto, i due, vedendosi scoperti, hanno deciso di scappare...