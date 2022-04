Rapina con cacciavite e taglierino a centro analisi e tabaccheria: finisce in galera

Un mestrino di 32 anni, D.N.N. le iniziali del suo nome, coinvolto in almeno tre episodi di rapina ed aggressione tra il 2012 e il 2013 nel centro storico di Venezia e a Mestre, è stato tradotto in carcere su ordine della Corte d’Appello di Venezia. All’uomo, che è accusato di una duplice rapina ed una aggressione, è stato notificato l’ordine di carcerazione, per scontare una condanna definitiva per cumulo pene di 2 anni, 2 mesi e 14 giorni di reclusione, poiché alle rapine ad un centro analisi e una tabaccheria, si è aggiunta la condanna anche per lesioni personali commesse l’anno successivo.

Le rapine

La prima rapina era avvenuta ai danni di un istituto privato che si occupa di analisi cliniche, dove sotto la minaccia di un cacciavite ed in concorso con un complice il nostro si era fatto consegnare mille euro; la seconda vittima è un tabaccaio di Campo San Provolo a Venezia, minacciato con un taglierino dalla coppia e costretto a consegnare quasi tremila euro. A queste accuse, si è aggiunta l’aggressione subita da un giovane di Mestre, minacciato con una mazza da baseball e costretto a consegnare pochi spicci. L’altro pomeriggio per l’uomo si sono aperte le porte della Casa Circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia.