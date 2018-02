Vuol fare la spesa "gratis" al supermercato: aggredisce un vigilante con calci e pugni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Mestre, violentaalprovocandogli unal volto: arrestato dai Carabinieri. Aveva deciso di fare laal supermercatodi via Cavanis, ma non è finita bene: protagonista un giovane diP.R. classe 1998, arrestato ieri mattina dai Carabinieri della Compagnia di Mestre.Il ragazzo, dopo aver riempito le tasche di generi alimentari, si è presentato in cassa con l'intenzione di pagare solo una lattina di Coca Cola. I suoi movimenti sospetti però erano stati notati, tant’è che l’addetto alla sicurezza del supermercato lo aveva bloccato contestandogli il furto. Il ragazzo, per niente intimorito, ha reagito rabbiosamente aggredendo l’addetto alla sicurezza con, fino a, procurandogli una profonda ferita alla fronte con ecchimosi.A quel punto è partito l'allarme ai Carabinieri che sono intervenuti sul posto, trovando il ragazzo ancora in stato di agitazione, bloccandolo e traendolo in arresto definitivo per, mentre il vigilante con il volto insanguinato veniva soccorso e fatto trasportare in ospedale per le medicazioni del caso, venendo dimesso con 5 giorni di prognosi.Il giovane rapinatore, portato in caserma per gli adempimenti del caso, è stato posto aglia disposizione dell’Autorità Giudiziaria.