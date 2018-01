Rapinata nel sottopasso: in tre â€‹sono passati e non l'hanno aiutata

di Monica Andolfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Gli indifferenti.. Impossibile che non si fossero resi conto di quanto stava accadendo. Non poteva essere certo uno scambio di gentilezze quello fra una signora e tre ragazzi di colore - che risulteranno africani - visto che dopo averla presa a calci brutalmente l'hanno scaraventata a terra , continuando a picchiarla, per strapparle prima il cellulare, poi la borsa. Hanno avuto paura? È comprensibile. Ma non è assolutamente giustificabile che nessuno di loro, i passanti abbia pensato di chiamare le forze dell'ordine: bastano tre numeri, 113 o 112. Invece hanno tirato dritto, appunto. Come niente. Lasciando la poveretta in balìa dei suoi aguzzini. Ma ci ha pensato la polizia, che - nonostante tutto - a tempo di record è riuscita a individuare i tre e ad arrestarli.No, non è avvenuto alle tre di notte. No, non è avvenuto in un luogo periferico. La brutale rapina si è consumata attorno a mezzogiorno di giovedì, in centro a Mestre, ovvero sullo sfondo del famigerato - sì famigerato -. Vittima una 43enne mestrina che stava rincasando a piedi, ancora più indifesa perchée che nel telefonino ha l'unico strumento per comunicare a distanza, tramite l'apposito servizio di messaggistica, con coloro che non conoscono la lingua dei segni. Nella borsa aveva tutti i documenti, le chiavi dell'abitazione, altri effetti personali...