VENEZIA «Dammi i soldi, ho una siringa infetta». È con questa minaccia che un rapinatore solitario ha creato allarme in centro storico soprattutto fra le anziane e gli anziani. Sui vent'anni, italiano, barba incolta, molto magro, alto circa 1 metro e 75 cm, berretto di lana nero, giubbetto in pelle. Questa la descrizione fornita alla polizia da almeno due vittime che si sono trovate faccia a faccia con lui un paio di giorni fa. L'ipotesi più verosimile è che si tratti di un tossicodipendente alquanto disperato che cerca di trovarsi i contanti per la dose quotidiana. Il che certo non è una esimente rispetto a modalità che sono e restano criminali.È molto probabile che le sue prede le incontri per caso, le scelga in base al criterio dell'età e le segua fino a quando non si verifichino le condizioni per lui giudicate ottimali: nessuno in giro, luoghi comunque riparati.



SUL PIANEROTTOLO

È il caso della signora di 75 anni sorpresa sul pianerottolo della sua abitazione in campo San Giacomo Dall'Orio. Lo sconosciuto si è materializzato all'improvviso alle sue spalle mentre stava rincasando attorno alle 15.30 e come da copione le ha intimato di consegnarle il denaro. Lei spaventata a morte gli ha dato venti euro dicendogli che con sé non aveva altro. Ha temuto il peggio quando il ragazzo ha insistito nel pretendere portafoglio e telefonino: «Non li ho» la risposta disperata. A quel punto lui ha tergiversato pochi secondi per poi battere in ritirata, accontentandosi del misero bottino.



IN CALLE

Poco più di un'ora dopo, stessa scena. Stavolta a venire preso di mira è stato un signore non più giovanissimo, affrontato in calle Ca' Foscari. La minaccia è sempre rappresentata dalla siringa brandita come un'arma. Anche in questo caso il rapinatore, che era a volto scoperto e senza mascherina, ha preteso i contanti. Ma difronte alla resistenza del pensionato, ha preferito dileguarsi, evitando qualsiasi tipo di colluttazione. È stato visto sparire verso calle San Pantalon. Al vaglio degli investigatori le immagini registrate dalle telecamere installate in zona.

