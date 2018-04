Raid in sala giochi: titolare colpito con scarica elettrica e fuga con 1200 euro

SAN DONÀ DI PIAVE - Tre persone di origini straniere hanno fatto irruzione la notte scorsa in una sala giochi a Calvecchia di San Donà di Piave (Venezia), aggredendo il titolare e fuggendo con un bottino di circa 1.200 euro.



Il raid è scattato a mezzanotte: i tre hanno avvicinato il gestore - un uomo di 49 anni, di nazionalità cinese - e gli ha intimato di consegnare l'incasso. Di fronte alla sua resistenza, lo hanno colpito con calci, pugni e perfino una scarica elettrica, sottraendogli il contante dalle tasche. Subito dopo sono fuggiti a bordo di una vettura forse condotta da un quarto complice che attendeva con il motore acceso. Il titolare della sala giochi è stato condotto in ospedale: ha rimediato ferite guaribili in 20 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Donà di Piave.

