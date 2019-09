Casco e pistola rapinano la sala slot, dipendente chiusa in sgabuzzino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPINEA - Caschi in testa e pistola alla mano. E' successo questa mattina alle prime luci dell'alba. Alle 6, tre soggetti con volto travisato da caschi integrali e con guanti, di cui uno armato di pistola, sono entrati all’interno della sala, minacciando e costringendo una dipendente ad aprire la cassa. Rubato l'incasso, hanno chiuso la donna all’interno dello sgabuzzino sul retro, per poi fuggire e far perdere le tracce. Al momento del fatto all’interno del locale erano presenti anche alcuni clienti, che si sono riparati dietro le slot. Le indagini sono in corso da parte degli uomini del Comando Provinciale Carabinieri di Venezia.