Rapinatore con pistola al Prix, bandito fugge in bici con tutta la cassa

MIRANO - Vigilia di Natale con rapina a Mirano: passamontagna, pistola in pugno, accento veneto, il bandito solitario ha colpito al Prix di via Pertini. Un'azione fulminea verso l'ora di chiusura serale, attorno alle 19, quando ormai nel supermercato c'erano i pochi clienti che si erano attardati per gli ultimi acquisti delle feste. Lo sconosciuto ha puntato l'arma contro la cassiera e le ha intimato di spostarsi: ha afferrato il registratore di cassa e si è precipitato all'esterno dove è stato visto fuggire in bici. Il bottino si aggira sui 1.800 euro. Indagini dei carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA