Minorenne minaccia un ragazzo con una bottiglia e scappa con 10 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARGHERA -un ragazzo con una, lo afferra, loe lo, Tutto sotto gli occhi dellache tenta inutilmente di fermarlo. Il rapinatore era un, con precedenti per stupefacenti e per detenzione di materiale pornografico, ed è stato indagato in stato di libertà.Vittima un giovane veneziano, avvicinato dalla coppietta. Il malcapitato ha prima tentato di svicolare, ma il 17enne lo ha afferrato tentando di portargli via lo zaino. Alla fine la vititma gli ha consegnato 10 euro e l'aggressore si è allontanato. Immediatamente dopo è scattata la segnalazione alla polizia con la descrizione dei due: capelli rasati con cresta, t-shirt nera e pantaloncini mimetici lui; carnagione chiara, capelli lunghi biondi, t-shirt nera, pantaloncini scuri e borsa chiara lei, il tutto corredato da una foto scattata furtivamente da un'amica della vititma. Una pattuglia della Digos di Venezia, in servizio vicino via Trento, sentita la nota radio, ha notato poco dopo una coppia di ragazzi che corrispondeva alla descrizione. Fermati, i due ragazzi sono stati identificati e portati in Questura.