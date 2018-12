Coltello e ostaggio: un'altra rapina in farmacia a San Donà

di Fabrizio Cibin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN DONA' - Nuovo colpo in. Questa volta però uno dei malviventi, un uomo di 35 anni, ha un volto e la sua cattura potrebbe essere questione di tempo. Terza rapina in pochi giorni, dunque, nella zona: dopo la farmacia Alla Salute di Fossalta di Piave e quella del dottor Paolo Battistella di Calvecchia di San Donà di Piave, stavolta è toccato alla farmacia comunale di via Giuseppe Garibaldi, a San Donà. Stesse modalità, con due uniche differenze: l'orario, ovvero non più nel tardo pomeriggio, ma verso l'ora di pranzo e il numero dei rapinatori: non in due, ma un solo malvivente, armato di coltello. Questa, almeno, è la dinamica su cui si indaga anche se non è