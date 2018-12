Coltello alla gola della cliente: assalto alla farmacia di Fossalta

di Fabrizio Cibin

FOSSALTA DI PIAVE -all'arma bianca in: unacon un. E' successo tutto in pochi istanti, ma tanto è bastato per creare il panico alla, un esercizio presente in paese, in via XXIII Giugno, da quasi 60 anni. Avviata dal nonno, ora è gestita dalla nipote, la dottoressa Consuelo Cappellin. La rapina è stata messa a segno verso le 18 di martedì. «Quando è successo - ricorda la farmacista - io mi trovavo nel retro a caricare la merce. Al banco c'erano i miei due colleghi». In farmacia era presente un'unica cliente, una signora di settant'anni, molto conosciuta dalla dottoressa.