VENEZIA - Stava rientrando a casa quando uno sconosciuto l'ha sorpresa alle spalle, trascinandola in un angolo buio del campo per strapparle la borsa. Determinante e provvidenziale l'intervento di una guardia giurata in transito che è accorso non appena sentite le urla della donna mettendo in fuga l'aggressore. È successo alcune sere fa poco prima delle nove a San Polo. Protagonista, suo malgrado, una signora di 65 anni residente poco lontano: ancora qualche decina di passi e avrebbe raggiunto la propria abitazione.



AGGUATO

L'agguato, da quanto si è potuto ricostruire, all'altezza di calle Pezzana, a ridosso della sede del Comando regionale della Guardia di Finanza, dove quello che è stato descritto come un giovane con accento veneziano ha tentato di rapinarla. Un'azione fulminea che ha colto di sorpresa la vittima condotta a forza nella calletta defilata e senza uscita forse allo scopo di rubarle anche i monili che indossava. Per fortuna, come detto, il colpo è stato interrotto ma solo perché in quel momento si è trovato a passare un vigilante che stava cominciando il turno di lavoro. Quando il ragazzo ha visto l'uomo ha mollato la presa e si è messo a correre in direzione di Riva del Vin, riuscendo a fare perdere le proprie tracce.



ALLARME

Immediato l'allarme alle forze dell'ordine. I primi ad arrivare sono stati i carabinieri che si sono subito sincerati delle condizioni della 65enne sotto choc per l'accaduto. Per lei qualche lieve escoriazione. Non è escluso che il malvivente, descritto di media altezza, corporatura esile, giaccone blu, jeans e scarpe da ginnastica nere, l'abbia pedinata lungo il tragitto decidendo di agire nel luogo da lui giudicato più sicuro.



I militari dell'Arma si sono riservati di acquisire i filmati delle telecamere installate nei vari palazzi che affacciano sul campo allo scopo di estrapolare immagini utili alle indagini, e anche quelli del sistema di video sorveglianza del Comuni collegato alla centrale operativa della polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA