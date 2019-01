Cammina con un'amica: bambina di 11 anni spintonata e rapinata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE -unadi soli 11 anni: bandito senza scrupoli in azione ieri, 11 gennaio, alle 22 in. Sul posto gli agenti di polizia che hanno raccolto la testimonianza della madre della piccola vittima. Secondo quanto dichiarato la figlia era al telefono con un’amica poco dietro lei, quando è stata avvicinata da un giovane di carnagione chiara, occhi castani, capelli rasati ai lati, con addosso un giubbino di colore blu molto acceso e jeans, il quale, dopo averla spintonata, con un movimento agile e veloce le ha portato via il cellulare, fuggendo in direzione di via Dante. Sono in corso le indagini per risalire al rapinatore.