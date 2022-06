Rapinano il Famila con il fucile spianato contro i clienti e la pistola sulle cassiere. Ma stavolta i carabinieri li arrestano: sono della Mala del Brenta

CAMPAGNA LUPIA - Ancora una rapina al supermercato: è successo ieri sera intorno alle 18 al Famila di Campagna Lupia in via Roma. Due banditi mascherati armati di fucile e pistola hanno assaltato il supermercato, fuggendo con l'incasso. La rapina si è svolta in stile Mala della Brenta, creando il panico tra i presenti. Un rapinatore ha sbarrato la porta d'ingresso puntando il fucile contro i clienti, mentre l'altro con la pistola si è diretto verso le casse. Poi sono fuggiti con i soldi della giornata. Ma, dalle prime indiscrezioni, i carabinieri di Campagna Lupia e Vigonovo li avrebbero già arrestati in serata: si tratterebbe di due vecchie conoscenze forze dell'ordine con un ruolo di rilievo minore nella banda della Riviera del Brenta di Felice Maniero. Ora le indagini sono rivolte a verificare se la coppia possa essere responsabile anche dei precedenti colpi nei supermercati.

APPROFONDIMENTI ALLARME SICUREZZA Assalto con pistola al Lidl, ferita una commessa e rapinatore in fuga FOSSò Rapina al Prix: puntano la pistola in faccia al direttore e fuggono... SCORZè Rapinatore al supermercato armato tra i clienti: c'è una...