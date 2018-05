Presa al collo dal ladro: per strapparle la collana quasi la soffoca

di Davide De Bortoli

SAN DONA' - Le hastringendole il collo con tale forza che l’anziana stava per. E poi è fuggito con un complice. Loo è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso, in centro a Mussetta, frazione di San Donà di Piave. Una donna di 83 anni è stata aggredita da un giovane mentre. Sono stati attimi di terrore. Il malvivente prima le ha stretto con forza il collo in modo da stordirla, poi le ha strappato di dosso la collana d’oro del valore di circa 5mila euro.