VENEZIA Dai veleni ai milioni. Il veronese Ranieri Guerra ne chiede 2,5 al trevigiano Francesco Zambon, nonché alle emittenti Rai e La7, sostenendo di essere stato screditato dalle affermazioni rese tramite il libro Il pesce piccolo (Feltrinelli), durante le trasmissioni Report e Non è l'arena e attraverso la pagina Facebook aperta contro l'insabbiamento del rapporto sulla gestione dell'emergenza in Italia. La prima udienza è fissata per il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati