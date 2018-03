Rallentano per curiosare l'incidente: nuovo schianto fra Tir in A4

di Marco Corazza

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dei curiosi per l'incidente in autostrada provocarimangono coinvolti in un tamponamento.Giornata di passione quella di oggi per chi viaggia nel Nordest. Dopo lo schianto che questa mattina ha visto coinvolti 5 autoarticolati nel tratto della A4 tra Latisana e Portogruaro , altre 3 si sono tamponati nel senso opposto. L'incidente si è verificato verso le 10 proprio in corrispondenza dell'altro incidente, ma nel senso opposto lungo la A4 tra i caselli die Latisana in direzione di Trieste. Gli improvvisi rallentamenti degli utenti, incuriositi da quanto era accaduto sull'altra carreggiata, hanno provocato un tamponamento tra tre Tir. L'autostrada è stata quindi chiusa anche in direzione di Trieste per permettere l'intervento dei soccorritori. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il tempestivo arrivo degli operatori ha permesso di liberare l'autostrada, che è stata riaperta dopo una decina di minuti.Inevitabili anche in questo caso i disagi con le code che si sono formate tra Portogruaro e. Intanto alle 10 è stata riaperta anche la carreggiata in direzione di. Lunghe code sono state registrate sulla viabilità ordinaria. I comandi delladel Portogruarese e del Distrettro Veneto est stanno lavorando in sinergia per cercare di smaltire il traffico. Nella cittadina del Lemene il traffico è praticamente congestionato, soprattutto nella zona di, a ridosso degli svincoli autostradali della A4 e della