Alzheimer, il test dei soldi ideato al Lido di Venezia in onda su Elisir (Rai3)

MESTRE - Approda su Rai3 giovedì 16 alle ore 11 lo studio che "misura" il grado di decadimento cognitivo messo a punto dalla dottoressa Francesca Burgio del Servizio di Neuropsicologia e il Laboratorio di neuropsicologia al San Camillo del Lido. La specialista illustrerà a Elisir, la trasmissione di Michele Mirabella, il test messo a punto per scoprire e misurare la demenza. La dottoressa Burgio ha scoperto che esiste una relazione tra il decadimento cognitivo cerebrale e il nostro rapporto con i soldi e così ha messo a punto un test in grado di anticipare la diagnosi di demenza. Un test su misura che la ricercatrice illustrerà stamattina in televisione e la cui messa a punto è stata finanziata dal Ministero della salute che punta anche ad un pacchetto di riabilitazione, in grado di ridare ai pazienti la capacità che avevano prima della malattia di padroneggiare il rapporto con il denaro. Si tratta di un test talmente affidabile che sta iniziando ad essere utilizzato anche nei Tribunali.